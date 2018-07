Bahnhofstraße in Kißlegg wird bis 2022 umgestaltet

Wenn alles gut läuft, ist nach Einschätzung der Gemeindeverwaltung im Jahr 2020 der Spatenstich für die Umgestaltung der Bahnhofstraße. Bis dahin wird geplant, werden Zuschüsse beantragt, Behörden und Beteiligte angehört. Doch 2022 ist dann wie beim „Lindenbergele“ klar: Der Bahnhof muss barrierefrei sein.

Nach aktueller Planung wird unter anderem die Fahrbahn breiter, es kommen Kreisverkehr und „Park&Ride“-Parkplatz sowie eine neue Wegverbindung zwischen Park und Bahnhof. Es müsse eine Lösung gefunden werden, die heute und in der Zukunft passt, sagte Andreas Weber vom zuständigen Planungsbüro Kölz: „Die Bahnhofstraße bietet momentan keine gute Situation für Fußgänger, vor allem, wenn ein Bus kommt.“ Ein Kreisverkehr soll es Bussen ermöglichen, problemlos zu wenden. Außerdem sollen sie nur noch an der Straßenseite Richtung Gleis 1 an einer speziellen Busbucht halten, damit die Reisenden künftig direkt durch die geplante Fußgängerunterführung zum Zug gelangen.

Der Kreisverkehr soll von Schwerlasttransportern komplett überfahren werden können. Die Geometrie an der Stelle Zeppelinstraße/Parkstraße sei nicht ideal für einen Kreisverkehr, aber machbar, erklärte Weber auf Nachfrage von Friedrich Rockhoff (CDU).

Vor allem senkrechtes Parken soll künftig in der Bahnhofstraße möglich sein. Auf der Höhe des Jugendhauses etwa soll darauf geachtet werden, dass ausparkende Autos nicht direkt auf der Fahrbahn stehen, stellte Weber vor. Die Parkplätze vor dem Café im Bahnhofsgebäude fallen nicht weg, sondern werden verlegt, erklärte der Stadtplaner auf Nachfrage von Petra Evers (CDU). Was bisher der Planung noch fehle, sei ein öffentliches WC, wandte Monika Dobler (SPD) ein.

Projekt konkurriert mit vielen anderen im Land

Ob die Bauarbeiten für die Umgestaltung wirklich schon 2019 beginnen müssen, fragte Detlef Radke (FWV): „Wir sollten auf grünes Licht vom Regierungspräsidium warten, dass sie die Unterführung an der Schlossstraße bauen.“ Er finde, Busbahnhof und der Bus-Kreisel sollten angegangen werden, die restlichen Änderungen könnten aber warten.

Tatsächlich stünden gerade verschiedene Projekte im Land in Konkurrenz zur geplanten Bahnunterführung, sagte Bürgermeister Dieter Krattenmacher: „Der Bund hat viel Geld ausgeschüttet. Die Befürchtung ist aber wahrscheinlich richtig, dass das Regierungspräsidium nicht so schnell baut.“ Es werde derzeit viel über Bundesstraßen und Autobahnen gesprochen. Selbstverständlich sei aber, dass der Bahnhof bis 2022 barrierefrei umgestaltet wird, sagte Krattenmacher.