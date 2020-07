Bahnhof-Aufzüge sind in Kißlegg in Betrieb – in Wangen aber erst im Juni

In Argenbühl gibt es drei weitere Covid-19-Neuinfektionen. Damit erhöht sich die Anzahl der aktuell betroffenen Menschen in der Gemeinde auf sechs. Eine dieser Personen lebt in Chistazhofen, die anderen fünf in Eisenharz. Weil es von diesen Kontakte zum Kindergarten gab, sind dort eine Krippen- und eine Regelgruppe fürs Erste geschlossen worden. Insgesamt haben die Behörden 53 Kontaktpersonen der Infizierten unter Quarantäne gestellt. Das für Dienstagabend geplante erste Sommerabendkonzert ist abgesagt.