Bachmann vorerst ohne Vize wiedergewählt

An erster Stelle haben der Dank und die Anerkennung gestanden, die der „alte Ortsvorsteher“ Werner Bachmann von Waltershofen bei der ersten Sitzung des neuen Ortschaftsrats aussprach. Er bedankte sich individuell bei den ausgeschiedenen Ortschaftsräten Stephan Lupold, Bernhard Emmerich und Horst Schneider. „Das sind Menschen, die sich um die Ortschaft verdient gemacht haben und denen die Ortschaft am Herzen liegt.“

Dann waren die neuen Ortschaftsräte an der Reihe: Nachdem diese die Vereidigungsformel gesprochen hatten, galt es einen Vorschlag für die Wahl des Ortsvorstehers an den Gemeinderat zu bestimmen. In geheimer Wahl wurde mit einem Ergebnis von sechs Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme und zwei Enthaltungen Werner Bachmann wiedergewählt.

Bei der Wahl zum stellvertretenden Ortsvorsteher wurden Armin Kohler (ELK) und Bruno Buschner (CDU) vorgeschlagen. Wie die Gemeindeverwaltung später mitteilte, wurden beim Auszählen allerdings Stimmzettel versehentlich vertauscht. Die Wahl ist damit ungültig und auf die nächste Sitzung des Ortschaftsrats verschoben. Bis dahin repräsentiert Bachmann die Ortschaft ohne Stellvertreter.