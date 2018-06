Babyglück auf den Kißlegger Schlössern

In Kißlegg scheint die Geburtenrate nicht nur bei den Menschen zu steigen: Auf beiden Schlössern haben die dort nistenden Störche Nachwuchs bekommen.

Drei Jungtiere will unsere Leserin Silke Puszti im Horst auf dem Alten Schloss gesehen haben. Vor die Linse bekommen hat sie zumindest zwei. „Von meinem Schlafzimmer aus sehe ich das gut“, schreibt sie zum Bild. Was Storchennachwuchs in Schlafzimmernähe zu bedeuten hat, sei dahin gestellt. Jedenfalls gibt es in Kißlegg noch eine zweite Adebarenfamilie und zwar auf dem Neuen Schloss. Hier strecken zwei Jungtiere immer wieder ihre Köpfe aus dem Nest und amüsieren so Spaziergänger und Verweilende im Schlosspark und auf dem Rathausplatz. Eines der Jungen samt Muttertier hat Fotograf Hannes Klenner mit der Kamera eingefangen. (pama)