Bürgerbus, Becherhalde, Kindergärten

„Uns hat’s getroffen.“ So lautet die Bilanz der Freien Wähler in der Rückschau auf die Kommunalwahl im Mai. Bei der Hauptversammlung des Vereins „Freie Wähler Kißlegg“ wurde mit den Themen Bürgerbus, Kindergärten und Infrastruktur in der Becherhalde auch besprochen, was die Freien Wähler in nächster Zeit in den Gemeinderat einbringen wollen.

„Getroffen“ hat es die Freien Wähler bei der Kommunalwahl, weil sie - trotz sechseinhalbtausend Stimmen mehr als 2014 - nach, wie vor mit fünf Sitzen im Gemeinderat vertreten sind. Dennoch lobte der Gemeinderat und Vereinsvorsitzende Bernd Dux: „Es war ein unglaublich erfolgreiches Ergebnis, das auf unsere tollen Kandidaten zurückzuführen ist.“ Ins Gemeindeparlament geschafft haben es von der FWK-Liste: Detlef Radke, Bernd Dux, Christian Horn, Werner Schuwerk und Joachim Kappler. Nicht gut lief im Wahlkampf die Verteilung der Prospekte. Das berichteten mehrere Mitglieder. Für 720 Euro habe man die Zustellung von einer Firma machen lassen. In vielen Haushalten - insbesondere im Außenbereich - sei die Wahlewerbung allerdings nicht angekommen. „Das müssen wir anders regeln, vielleicht selber in die Hand nehmen“, so der Vorschlag von Detlef Radke. An ihm lag es auch als Fraktionssprecher unter dem Tagesordnungspunkt „Sonstiges“ aus dem Rat zu berichten.

„Was wird denn von der Bevölkerung an euch herangetragen, was sollen wir im Rat besprechen?“, fragte Radke zunächst in die Runde. Er persönlich habe gerade von älteren Bürgern positive Rückmeldung auf das Thema Bürgerbus bekommen. Der Vorschlag fand sich vor der Kommunalwahl im Prospekt der Freien Wähler. Die Landbevölkerung sei im Alter nicht mehr mobil, für das Klima sei es besser, wenn man gemeinsam fahre und „Allein-sein macht einsam“, führte Radke als Gründe an, warum er sich in Kißlegg einen Bürgerbus vorstellen könnte. „Wir wollen das nicht mit aller Gewalt durchboxen“, stellte Radke klar. Aber man sollte mit den Ratskollegen darüber sprechen. Welche Erfahrungen beispielsweise die Gemeinde Amtzell mit dem dortigen Bürgerbus gemacht, will man als Diskussionsgrundlage hernehmen.

Dass es sich immer mehr Kinder und Jugendliche für eine Mountainbike-Stecke interessieren, habe Bernd Dux in letzter Zeit festgestellt. Er versuche gerade, „das zu einer Interessengemeinschaft zusammenzuführen“.

Im Bereich Becherhalde/Schlingsee monierten die Freien Wähler mehrere Themen. Gemeinderat Werner Schuwerk forderte, die Querungshilfe für Fußgänger zwischen Altem Schloss und Radweg/Achweg sicherer zu gestalten. Er schlug vor, gegebenenfalls einen Zebrastreifen anzulegen. Eine Bushaltestelle ähnlich der in der Wangenerstraße hält Waltershofens Ortsvorsteher und FWK-Mitglied Werner Bachmann in der Becherhalde für sinnvoll. Als „nicht sehr beliebt“ bezeichnete FWK-Schriftführerin Silke Puszti den Spielplatz in der Becherhalde. „Vielleicht tuen es beim nächsten Mal einfachere Spielgeräte. Ein Sandhaufen, eine Nestschaukel, ein Karusell - das ist oft das beliebteste.“ Auf den noch freien Flächen am Becherhalde-Spielplatz könnte sich Puszti gut eine Tischtennisplatte oder einen Tischkicker vorstellen.

Auch das große Thema Kindergärten verknüpften die Freien Wähler mit der Becherhalde: Hier halten sie den Kindergartenneubau für viel sinnvoller, den die Gemeinde aktuell zwischen Grundschule, Emmelhoferstraße und Lindenbergele plant. „Zu eng, zu viel Verkehr und zweigeschossig ist sowieso schwachsinnig“, fasste Detlef Radke seine Kritik an den Plänen zusammen. „Da ist das größte Verkehrsaufkommen von ganz Kißlegg und da wollen die einen Kindergarten hinstellen“, echauffierte sich Gemeinderat Werner Schuwerk. Planungskosten könnten gespart werden, indem man im Bereich Schlingsee/Becherhalde einfach ein Dublikat des neuen Kindergarten in Waltershofen „noch einmal hinstellt“, so die Idee von Gemeinderat Joachim Kappler.