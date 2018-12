Büchereimitarbeiterinnen für langjährige ehrenamtliche Tätigkeit geehrt

Anlässlich der Weihnachtsfeier in der Bücherei im Pfarrstadel konnte Büchereileiterin Andrea Stark-Engelhardt zwei Mitarbeiterinnen für ihr langjähriges Wirken ehren. Silvia Horn und Susanne Lenz sind laut Pressemitteilung beide Teil des Teams von 19 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, das nicht nur dafür sorge, dass Medien ausgeliehen werden können. Sie würden sich auch mit vielen Aktionen für Leseförderung und eine sinnvolle Mediennutzung in der Gemeinde einsetzen. In einer Feierstunde wurde ihnen für jeweils zehn Jahre Ehrenamt gedankt. Neben Blumen bekamen beide die bronzene Ehrennadel der Diözese und eine Urkunde mit einer Widmung von Bischof Gebhard Fürst überreicht.