Sachschaden von rund 5000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Sonntag gegen 17.45 Uhr an der Einmündung Freibergeweg/Schellenbergstraße ereignete. Das teilt die Polizei mit. Eine 76-jährige Autofahrerin befuhr den Freibergweg in Richtung Wangener Straße. An der Einmündung Schellenbergstraße übersah sie einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 51-jährigen Autolenker und kollidierte mit dessen Fahrzeug.