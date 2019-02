Autofahrerin kommt von der Fahrbahn ab

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag gegen 16.15 Uhr auf der A96 im Bereich der Anschlussstelle Wangen Nord ereignet hat, entstand erheblicher Sachschaden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 32-jährige Autofahrerin mit ihrem BMW die A96 in südlicher Richtung und wechselte unmittelbar vor der Ausfahrt Wangen Nord kurzfristig von der Überholspur auf den Verzögerungsstreifen, sodass die Fahrerin eines Pkw Chevrolet, welche den rechten Fahrstreifen befuhr, offenbar nur durch eine starke Bremsung einen Zusammenstoß verhindern konnte. Die BMW-Fahrerin kam in der weiteren Folge von der Fahrbahn ab. An ihrem Fahrzeug, welches im Grünstreifen zum Stillstand kam, entstand Sachschaden in Höhe von circa 10 000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.