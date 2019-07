Autofahrer positiv auf Drogen getestet

Bei einer Kontrolle auf der A 96 hat die Polizei bei einem 42-jährigen Autofahrer am Freitagmittag gegen 12.45 Uhr den Konsum von Rauschmitteln festgestellt. Der Mann fuhr laut Bericht aus Richtung der Anschlussstelle Kißlegg in Richtung Lindau und wurde an der Ausfahrt Wangen Nord kontrolliert. Nach einem positiven Drogenschnelltest ordnete die Polizei eine ärztliche Blutentnahme in einem Krankenhaus an. Dem Verkehrsteilnehmer wurde die Weiterfahrt untersagt.