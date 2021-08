Autofahrer flüchtet nach Unfall

Zu einem Kontakt zwischen einem Lkw und einem Pkw ist es laut Polizei am Freitag auf der L 265 zwischen Kisslegg und der Autobahnauffahrt gekommen. Gegen 9 Uhr befährt ein 61-jährige Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug die Landesstraße von der Autobahn kommend in Richtung Kisslegg. In einer Linkskurve kommt ihm ein BMW auf seiner Fahrspur entgegen und streift ihn trotz Ausweichmanöver noch am Rücklicht. Der Seitenbegrenzer und Rücklicht werden abgerissen.

Der Geschädigte kann lediglich angeben, dass es sich um einen blauen BMW mit Ravensburger Kennzeichen gehandelt hat. Laut Polizeiangaben entsteht ein Schaden von 70 Euro. Hinweise können beim Verkehrsdienst Kißlegg, Telefon 07563/90990, gegeben werden.