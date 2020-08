Autofahrer betrunken mit drei Kindern unterwegs

Nahezu 1,8 Promille hat laut Polizeibericht der Atemalkoholtest eines 37-jährigen Autofahrers ergeben, der am späten Sonntagabend gegen 23 Uhr von Beamten des Verkehrsdienstes in Kißlegg kontrolliert wurde. Die Polizisten veranlassten bei dem Mann, in dessen Fahrzeug sich noch eine Beifahrerin und drei Kinder befanden, die Entnahme einer Blutprobe und behielten seinen Führerschein ein. Der 37-Jährige hat sich nun wegen einer Trunkenheitsfahrt zu verantworten.