Autofahrer beschädigt Lastwagen

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat in der Mittwochnacht auf einem Parkplatz an der A 96 bei Humbrechts einen Lkw beschädigt.

Der 56-Jährige, der zum Unfallzeitpunkt in seinem Lkw nächtigte, hörte laut Polizei gegen 1.30 Uhr einen Schlag. Den Schaden bemerkte der Mann erst am nächsten Morgen gegen 8 Uhr. Am Führerhaus entstand Sachschaden von rund 5000 Euro, vom Unfallverursacher fehlte jede Spur.

Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07563/90990 beim Verkehrsdienst in Kißlegg zu melden.