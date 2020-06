Autoauspuff auf A 96 bei Kißlegg verloren: Polizei ermittelt

Ein im Baustellenbereich liegender Autoauspuff hat am Freitag gegen 14.30 Uhr auf der A 96 zwischen Kißlegg und Leutkirch an einem darüberfahrenden VW einen Schaden von mehr als 2000 Euro verursacht. Laut Polizeibericht konnte der 38-Jährige mit dem kaputten rechten Vorderreifen nicht mehr weiterfahren und musste den Reifen wechseln. Nun bittet die Verkehrspolizei in Kißlegg unter der Rufnummer 07563 / 90990 um Hinweise nach dem Unbekannten, der auf der Autobahn das Fahrzeugteil verloren hat.