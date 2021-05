Auto prallt auf A96 in Lkw

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 14.30 Uhr auf der A96 bei Kißlegg sind zwei Personen leicht verletzt worden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15 000 Euro, wie die Polizei berichtet. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers prallte eine 62-Jährige mit ihrem Ford gegen die Mittelschutzplanke. Von dort driftete das Fahrzeug wohl nach rechts und stieß gegen den Lkw eines 59-Jährigen, der auf der rechten Fahrspur unterwegs war. Die 62-jährige Autofahrerin und ihr 45 Jahre alter Beifahrer wurden durch die Kollision leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik gebracht. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Während ein Abschleppdienst den Ford barg, war die Autobahn in Richtung München für etwa eine Stunde nur einspurig befahrbar.