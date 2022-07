Auto kommt bei Kißlegg von der A96 ab

Aus derzeit noch nicht geklärten Gründen ist am Freitag, etwa gegen 14.42 Uhr, ein 34-jähriger Audi-Fahrer auf der Autobahn 96 in Fahrtrichtung Lindau kurz vor der Anschlussstelle Kißlegg nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend überfuhr er zwei Verkehrsschilder, einen Leitpfosten und landet an einer Leitplanke, berichtet die Polizei. Fahrer sowie Beifahrerin wurden hierbei leicht verletzt und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Memmingen gebracht. Die im ebenfalls im Wagen sitzenden Kinder im Alter von zwei Jahren und elf Monaten blieben unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 9500 Euro geschätzt.