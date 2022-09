Außenansicht der evangelischen Kirche ist fertig renoviert

Die Außenansicht der evangelischen Kirche in Kißlegg ist fertig renoviert. Seit Anfang August ist das Gerüst vor der Fassade weg und gibt die Sicht auf den neuen weißen Anstrich und die grauen Fenster-Umrandungen frei, wie Pfarrer Friedemann Glaser und Vorsitzender des Kirchengemeinderats, Christof Mayer, mitteilen.

Nun geht es für die Kirchengemeinde an den Innenraum: Die Rechnungen werden geprüft und in der Septembersitzung des Kirchengemeinderats wird besprochen, welche finanziellen Mittel zur Renovierung des Innenraums der Kirche zur Verfügung stehen. Priorität habe vor allem die Elektrik und die Heizung, so Pfarrer Friedemann Glaser. Beides müsse erneuert werden. Bei den Plänen zur Innenrenovierung und den Ausschreibungen für Gewerke wird Architekt Herter aus Wangen im Kirchengemeinderat unterstützen.

Darüber hinaus zeigen sich Pfarrer Glaser und Vorsitz Mayer überwältigt von der Spendenbereitschaft für die Kirche. Wer die Renovierung der evangelischen Kirche Kißlegg ebenfalls unterstützen möchte, kann seine Spende auf das Konto der Kirchengemeinde überweisen, IBAN: DE61 6505 0110 0018 3077 33.