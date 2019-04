Regiomat kommt nach Kißlegg

Kisslegg (mag) - In Kißlegg soll ein Regiomat aufgestellt werden, also ein Lebensmittelautomat für Käse, Milch Butter und ähnliche Produkte. Der Gemeinderat stimmte dem Kauf und dem Aufbau zu. Kosten soll der Automat etwa 14 000 Euro, erklärte Bürgermeister Dieter Krattenmacher in der jüngsten Sitzung. Stehen soll er zunächst im Innenhof zwischen Pfarrhof und dem ehemaligen Gasthof „Löwen“. Sollte dieser Standort nicht passen und die Kundschaft ausbleiben, werde der Automat an eine andere Stelle versetzt. Als Partner, der den Automaten befüllt, habe die Gemeinde die Käserei Leupolz gewinnen können.

Parkdauer an Grundschule wird beschränkt

Kisslegg (mag) - Die Parkdauer an der Grundschule in Kißlegg soll während des Schulbetriebs auf zwei Stunden beschränkt werden. Über dieses Anliegen der Gemeinde sollen die zuständige Verkehrsbehörde bei der nächsten Verkehrsschau entscheiden. Die Beschränkung der Parkplätze an Feuerwehr und Ärztehaus stehe ebenfalls noch aus, sagte Gemeinderätin Petra Evers (CDU) dazu. Die Verkehrsschau werde auch diesen Bereich noch einmal begutachten, antwortete Bürgermeister Dieter Krattenmacher.

„Kläranlagenstraße“ nicht einfach veränderbar

Kisslegg (mag) - Bereits am 1. März diesen Jahres sei die Verbindungsstraße an der Kläranlage überschwemmt gewesen und könnte diese denn nicht grundsätzlich aufgefüllt werden, merkte ein Bürger in der Fragestunde in der jüngsten Gemeinderatssitzung an. Da die Straße im Überschwemmungsgebiet liegt, könne die Gemeinde sie nicht einfach verändern, erklärte Bürgermeister Dieter Krattenmacher. Gespräche mit dem Landratsamt über eine Erhöhung der Straße würden aber laufen, eine Genehmigung stehe noch aus.

Feneberg in Becherhalde soll dezent Farbe bekommen

Kisslegg (mag) - Der geplante Fenebrg-Supermarkt im Baugebiet Becherhalde soll eine ruhige Fassadengestaltung erhalten, erklärte Bürgermeister Dieter kKattenmacher in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Mit derUnternehmensleitung sei ein Kompromiss hinsichtlich der ansonten für die Kette üblichen bunten Fassaden gefunden worden. Der Laden in der Becherhalde soll deutlich ruhiger gestaltet werden. „Wir haben das Grün auf das Wesentliche reduziert“, sagte Krattenmacher. Außerdem werde die Fassade durch Bäume von der Straße getrennt und dadurch auch verdeckt. Zuvor hatten die Gemeinderätinnen Petra Evers (CDU) und Monika Dobler (SPD) Bedenken hinsichtlich einer bunten Fassadengestaltung geäußert, auch im Hinblick auf das Alte Schloss, das ganz in der Nähe steht. Der Supermarkt wird größer als zuerst geplant, nämlich 1200 statt 800 Quadratmeter (die SZ berichtete). Der Bebauungsplan des Baugebiets Becherhalde II wurde dahingehend geändert. So kann der Markt nun auch von der Kreisstraße aus angefahren werden, etwa für die Anlieferung oder zum Kundenparkplatz. Der Markt erhalte keine Tiefgarage und auch keine Tankstelle antwortete Krattenmacher auf die Nachfrage eines Bürgers.