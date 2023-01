Aus dem Jahreslauf des Waldorfkindergartens Kißlegg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wenn sich der Kindergarten im Januar, nach den Weihnachtsferien, wieder mit Leben füllt, begehen wir die „Drei-Königs-Zeit“ – eine wahrlich königliche Zeit. Staunend wird von den Kindern die große Verwandlung der Krippenlandschaft wahrgenommen. Auf dem Jahreszeitentisch sind nun Stall, Moos und Tannenzweige verschwunden, Maria hat das Christuskind nun auf dem Arm. Über der Heiligen Familie leuchtet der Weihnachtsstern und weist den Königen den Weg.

Im Dreikönigsspiel, das vor allem von den älteren Kindern schon freudig erwartet wird, tauchen wir noch einmal in die Bilder und Geschichten der Christgeburt ein.

Das Spiel beschreibt in Wort und Gesang, wie die Könige den Stern am Himmel sichten und ihm folgen, mit den Geschenken Gold, Weihrauch und Myrrhe. Die Anbetung und das Überreichen der Gaben und der Rückweg der Könige ins Morgenland wird erlebt. Wie der Engel Joseph aufruft, fortzugehen und die Flucht nach Ägypten, ist dann der Abschluss.

Die Kinder haben ein starkes Empfinden dafür, dass es etwas Erhabenes hat, in ein Königskostüm zu schlüpfen und vor allem unsere Königskinder (angehenden Schulkinder) verbinden sich sehr inniglich und andächtig mit dieser Rolle. Wie schon bei unserem Hirtenspiel in der Vorweihnachtszeit dürfen die Kinder altersgemäß ganz aus der Nachahmung in das Geschehen eintauchen. Der Erwachsene spricht, singt und bewegt sich mit und die Kinder, die täglich in ein anderes Gewand schlüpfen, folgen ihm einfach nach.

Bald schon können Texte mitgesprochen und Lieder mitgesungen werden. Oft wird dieses Spiel bis in die Familien mit hineingetragen, sodass sich Mama oder Papa beziehungsweise Geschwisterkinder plötzlich in der Rolle des roten Königs (Melchior), blauen Königs (Balthasar) oder grünen Königs (Kaspar) wiederfinden.

Es kann für die Kinder und die ganze Familie sehr bereichernd sein, die Weihnachtszeit nicht mir Silvester zu beenden, sondern sie in das neue Jahr hineinzutragen. Für das neue Kindergartenjahr 2023/24 hat der Waldorfkindergarten Kißlegg noch freie Plätze.

Wenn Sie unsere Einrichtung näher kennenlernen wollen, melden Sie sich unter Telefon 07563/7378 oder per Mail an info@waldorfkindergarten-kisslegg.de zur Terminvereinbarung.