Artenvielfalt statt englischem Rasen

Zwischen Schlossstraße und Parkstraße, zwischen Neuem Schloss und Bahnhof erstreckt sich Kißleggs sprichwörtliche „grüne Lunge“. In diesem Sommer wird der Park sein Gesicht verändern: Ziel ist mehr Artenvielfalt.

„Eine aktuelle Maßnahme, die zu mehr Biodiversität in Kißlegg beitragen soll, ist die Überarbeitung des Pflegeprogramms des Kißlegger Schlossparks“, teilt die Gemeinde mit. Das hat der Technik-und Umwelt-Ausschuss des Gemeinderats bereits im vergangenen Jahr einstimmig beschlossen. Dementsprechend wurde „das Herzstück des Kernorts Kißlegg“, wie es in der Miteilung heißt, in Flächen mit unterschiedlichen intensiven Pflegevorgaben eingeteilt, damit auch hier mehr Blumen und Kräuter blühen und mehr Insekten verweilen. Ein Überblick, welche Flächen künftig wie intensiv gepflegt werden (siehe Luftbild):

Fläche 1 (rot): Hier wird drei bis fünf Mal pro Jahr gemäht

Fläche 2 (grün): Zwei Mal pro Jahr Heuernte durch einen Landwirt

Fläche 3 (gelb): Der ehemalige Reitplatz wird zur Blumenwiese

Fläche 4 (blau): Lediglich ein Mähdurchgang im Herbst

Fläche 5: Schlossparkweiher (Pflege im dreijährigen Rhythmus)

Fläche 6: Angepflanzter „Klimawald“ und Test von neuen Baumsorten