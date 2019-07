Ansgar Krimmer ist nach knapp 24 Jahren als Pastoralreferent verabschiedet worden

„Eine Zusage, dass im Leben immer wieder Neues anbrechen kann, das ist jeder Gottesdienst“, sagte Ansgar Krimmer am Sonntag in der katholischen Pfarrkirche bei seiner Predigt. Es war das letzte Mal, dass der Pastoralreferent in Kißlegg gepredigt hat. Krimmer wurde bei der Eucharistiefeier, festlich gestaltet von Tobias Dunst an der Orgel und einem Ensemble aus Verena Feuerstein, Daniela Verdi und Anna Krimmer, nach knapp 24 Jahren in der Seelsorgeeinheit Kißlegg verabschiedet.

Als Evangelium gab es am Sonntag das Gleichnis vom Barmherzigen Samariter zu hören. „Eine Kernerzählung des Neuen Testaments“, wie Krimmer in seiner Ansprache auslegte. Er gab sich überzeugt: „Der Weg zum ewigen Leben ist der Weg zum Menschen.“ Denn bei Jesus werde der Gottesdienst zum Menschendienst und der Dienst am Menschen zum Gottesdienst. Mit Nachdruck betonte Krimmer, dass der Mensch im Mittelpunkt stehe. „Welcher Glaube, welches Geschlecht, welche Hautfarbe – das spielt alles keine Rolle. Der Fokus liegt auf dem Menschen.“

Unter das pastorale Leitbild „Begegnungen ermöglichen“ hatte Ansgar Krimmer vor 25 Jahren sein Dienst in der Kirche gestellt. Begegnungen herbeizuführen habe er als seine Aufgabe empfunden. Und das in drei Dimensionen: Zunächst gelte es, zu sich selbst zu finden, dann zum Gegenüber und dann könne man schließlich „die dritte, die göttliche Dimension erfahren.“

Krimmer dankte für knapp 24 Jahre Dienst in Kißlegg, für schöne und schwierige Begegnungen. Besonderen Dank sprach er seinen „Mutmachern“ aus, wobei er an erster Stelle die Bibel nannte, dann die Männer und Frauen, die sich mit ihm im Gemeindeleben engagierten und schließlich seine Familie. „Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen.“ Sein Schlusswort an die Gläubigen aus Kißlegg, Immenried und Waltershofen: „Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie immer wieder in Begegnungen die kleinen schönen Momente des ewigen Lebens erfahren und sage zum Abschied Danke und Amen.“

„Männer die kochen, sind unwiderstehlich“, das Stand auf einer Tafel, die Krimmer vom Pastoralteam zum Abschied bekommen hat. Zum einen, wie Pfarrer Beda Hammer bei seinem Gruß- und Dankeswort augenzwinkernd erklärte, weil er den bisherigen Pastoralreferenten beim Treffpunkt „Männer kochen“ – die Gruppe organisierte nach dem Gottesdienst einen Stehempfang – von einer ganz anderen Seite erlebt habe, zum anderen weil Krimmer auf seiner neuen Stelle als Dekanatsreferent doch sicher auch für den Dekan und dessen Stellvertreter „unwiderstehlich“ sein soll.

Ein ganz anderes Geschenk gab es von Bürgermeister Dieter Krattenmacher: Eine Einladung zu einem „mittleren bis gehobenen“. Denn der Bürgermeister stellte neben vielem anderen lobend fest, auch das gehöre zum Herrn Krimmer: Auf dem Rathausplatz mit den Menschen bei einem Becher Eis ins Gespräch kommen. Der evangelische Pfarrer, Jörg Scheerer, hob Ansgar Krimmers Einsatz für die Ökumene hervor. Da habe jemand verstanden, „Kirche hat nur gemeinsam eine Zukunft“. Henry Haggenmüller vom gemeinsamen Ausschuss der drei Kirchengemeinderäte sagte schließlich: „Einfach danke dafür, wie du den Menschen und auch mir persönlich gedient hast“