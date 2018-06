Anna-Lena Eff reitet vorne mit

Ehrenrunden im Galopp sind am schönsten für Anna-Lena Eff vom RFV Kißlegg. In Mittelfranken begeisterte die Reiterin in der S*-Dressur. Sie erreichte Platz drei mit Steinbrechers Wonder im St.-Georg-Special.

Ebenfalls Dritte wurde Eff mit Steinbrechers Wonder in der S*-Kür. Der mit Musik abgestimmte Ritt wurde selbst kreiert. Bewertet wurden von den Richtern die Ausführung, die künstlerische Gestaltung und der Schwierigkeitsgrad. In der S*** steuerte Anna-Lena Eff die erst neunjährige Stella Sfilata sicher durch die Aufgabe – das Paar kam in der Ehrenrunde an fünfter Stelle. Beim Dressurfestival in Aulendorf-Zollenreute wurde die Kißleggerin mit Steinbrechers Wonder Fünfte im Grand Prix St. Georg. Beim Dressurturnier in Bad Schussenried wurde Eff in der M** mit Stella Sfilata Achte.