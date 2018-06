Angeklagter streitet Tatvorwurf ab

Wegen des Vorwurfs der gefährlicher Körperverletzung, der Nötigung und der versuchten Vergewaltigung muss sich derzeit ein Mann aus Kißlegg vor dem Schöffengericht in Wangen verantworten. Der Angeklagte bestreitet die Tat.

Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft soll sich der Vorfall im November 2014 so zugetragen haben: Der damals 40-Jährige lauerte am späten Abend seiner geschiedenen Frau im Kißlegger Schlosspark auf, versetzte ihr zwei Faustschläge ins Gesicht, warf sie kurze Zeit später zu Boden und würgte sie. Dann nahm er ihr das Handy ab, begleitete sie bis vor die Haustür und drohte ihr mit dem Tod, falls sie nicht in außergewöhnliche sexuelle Intimitäten einwilligen sollte.

Die Einlassung des Angeklagten hörte sich ganz anders an. Er beschrieb den Verlauf des Abends rund um den Zeitpunkt mit den Worten: „Nachdem ich mich davon überzeugt hatte, dass meine Ex-Frau in der auch von ihr bevorzugten Kneipe nicht anwesend war, habe ich dort zwei Bierchen getrunken, um anschließend nach Hause zu gehen und gegen Mitternacht meine Freundin von ihrer Arbeitsstelle abzuholen. Meine frühere Frau kam zwar dann doch noch, ich habe ihr aber keine Aufmerksamkeit geschenkt.“

Nebenklägerin schildert ausführlich

Auf Nachfrage des Richters, warum seine Geschiedene so etwas behaupten sollte, beantwortete der Mann mit dem Hinweis darauf, immer wieder von seiner Ex schlecht gemacht worden zu sein. Schon als er wegen unüberwindbarer Differenzen aus der ehelichen Wohnung ausziehen wollte, habe seine Frau gewarnt, ihn wieder in den Knast zu bringen, „wenn ich mein Vorhaben in die Tat umsetze“.

Die Geschädigte, die als Nebenklägerin auftrat, bestätigte die Version der Staatsanwaltschaft und kleidete diese noch entsprechend aus. Sie schilderte das Verhalten des Angeklagten in der Kneipe als „wirr“ und erinnerte sich daran, einen Gast, der mit dem Angeklagten „Stichelleien“ ausgetauscht habe, auf die Aggressivität ihres geschiedenen Mannes hingewiesen zu haben, „wenn er zu viel Alkohol hat“.

Ausführlich wurde von der Betroffenen die Szene vor ihrem Zuhause geschildert. Sie sagte: „Weil ich wusste, dass er gegen 24 Uhr immer seine Freundin abholt, habe ich ihn so lange wie möglich hingehalten und nicht ins Haus gelassen. Aus lauter Todesangst habe ich kurz vor dem Termin dann aber doch eingewilligt und die Hose runtergelassen.“

Gesichtsoperation wurde nötig

In ihrer Wohnung habe sie ihre Verletzung um das linke Auge herum bemerkt und einen Krankenwagen gerufen. Dieser habe sie zunächst ins Wangener Krankenhaus, ein Taxi sie von dort ins EK nach Ravensburg gebracht, da eine von einem Gesichtschirurg auszuführende Operation nötig gewesen sei. „In der Klinik habe ich mich sicher gefühlt, zu Hause dann aber immer stärkere Ängste entwickelt“, erzählte die Frau. Und auch, dass sie erst zusammenbrechen musste, um bei der Polizei den Täter zu nennen und ihn anzuzeigen.

Das Unverständnis des Verteidigers, nicht um Beistand gebeten zu habe, obwohl ihr im Park ein Hundebesitzer entgegengekommen sei, erwiderte die Frau mit dem Vorhaben, „andere nicht auch noch in Gefahr zu bringen“. Die hinzugezogene Sachverständige aus der Klinik für „Forensische Psychiatrie Weissenau“ bestätigte dem Angeklagten eine Persönlichkeitsstörung und sah „keine Einschränkung der Schuldfähigkeit“. Der Prozess wird am 17. Dezemb fortgesetzt.