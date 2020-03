Amphibienwanderung: BUND appelliert an Autofahrer

Die Amphibienwanderung zwischen Brehmberg und Oberrot ist derzeit in vollem Gange. Der BUND bemüht sich durch Rettungsaktionen den Schaden zu begrenzen. Wie der BUND Kisslegg-Argenbühl mitteilt, waren aber leider am Freitag, 20. März, in 30 Minuten circa 50 Amphibien auf der Straße. Davon seien 25 bis 30 Prozent nicht mehr zu helfen gewesen. Folglich bittet der BUND die Autofahrer um langsame, aufmerksame und angepasste Fahrgeschwindigkeit, auch für die aktiven Helfer auf der Straße.