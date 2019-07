Alois und seine Musikanten spielen im Kißlegger Strandbad

Alois und seine Musikanten werden am Samstag, 27. Juli, um 19 Uhr auf der Seebühne im Strandbad Kißlegg aufspielen. Der Eintritt ist frei. Alois und seine Musikanten sind laut der Ankündigung bereits seit 19 Jahren zusammen und werden im kommenden Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiern. Die Musikanten stammen alle aus der Region um Kißlegg, Rötenbach, Alttann, Schlier Ankenreute, Leupolz, Amtzell, Haslach, Karsee, Achberg, Wolfegg, Baindt und Grünkraut und spielen gerne in einer böhmisch-mährischen Blaskapelle, die eine qualitative Blasmusik spielen möchten. Auch das Gesangspaar Marianne und Alois begeistern viele Menschen mit ihren Stimmen, heißt es weiter. Bei schlechter Witterung findet das Konzert in der Mensa beim Schulzentrum statt. Foto: Veranstalter