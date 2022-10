Allgäuer Libanon-Projekt in Rachiine kommt bei der Müllentsorgung voran

Seit 2019 unterstützt die Gemeinde Kißlegg die Gemeinde Rachiine im Norden von Libanon, um die immensen Abfallprobleme in den Griff zu bekommen. Die Gemeinde ist Mitglied des Libanon-Projekts in der Region, an dem sich mehrere Kommunen aus dem Allgäu in Baden-Württemberg und Bayern beteiligen. Ein Zwischenfazit.

Begonnen wurde mit der Idee, eine Bio-Gas-Anlage aufzustellen, weil das Biomüllaufkommen relativ hoch ist, heißt es in einer Mitteilung der Kißlegger Gemeindeverwaltung. Diese konnte letztlich nicht realisiert werden. Seitens der libanesischen Behörden gab es Einfuhrbeschränkungen für eine zu importierende Klein-Anlage, heißt es in dem Schreiben.

Und: „Gleichzeitig stellten die Regierungs- und Wirtschaftskrise im Libanon gepaart mit der Corona-Pandemie unüberwindbare Hindernisse dar“. Um die bis dahin erbrachten Leistungen der partnerschaftlichen Zusammenarbeit weiterzunutzen, werde nunmehr ein Projekt zur Mülltrennung verfolgt. Gefördert wird das Projekt aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Gesetze werden nur selten durchgesetzt

Eine geordnete Müllentsorgung gibt es im Libanon nicht, ist in dem Bericht zu lesen. Von staatlicher Seite wurde es bis heute versäumt, eine Infrastruktur für die Abwasseraufbereitung und die Müllentsorgung zu errichten. Der Großteil des libanesischen Abfalls wird nicht sortiert, bevor er auf den Deponien landet, schreibt die Kißlegger Verwaltung. Gesetze gegen illegale Müllentsorgung würden nur selten durchgesetzt. Und eine hohe Anzahl von syrischen Flüchtlingen verschärfe das Müllproblem.

Aktuell werde in der Flächengemeinde Rachiine die Infrastruktur für eine Wertstoffanlage errichtet. Klaus Karl als ehrenamtlicher Beauftragter der Gemeinde Kißlegg und Manfred Rommel als Leiter des Bau- und Umweltamtes haben sich laut Bericht vor kurzem über den Baufortschritt im Libanon erkundigt und seien sehr erfreut über den Stand der Ausführungen gewesen.

Das Grundstück sei gesichert, der Hochbauteil nahezu fertiggestellt und die Maschinenausrüstung habe in der Herstellerfirma kurz vor der Auslieferung abgenommen werden können. „Somit kann bald die Trennung, Sortierung, Kompostierung des Biomülls, Lagerung und Weiterverkauf der Wertstoffe wie Kompost, Plastik, Papier und Metall, planmäßig durchgeführt werden“, berichtet die Kißlegger Verwaltung.

Informationskampagne soll starten

Die größte Hervorausforderung dürfte nach ihrer Einschätzung jetzt noch sein, die eigentliche Müllsammlung und -trennung in die Bevölkerung zu bringen. Eine Informationskampagne mit zirka 50 Personen soll innerhalb von Rachiine dazu beitragen, möglichst viele Bewohner für eine geordnete Müllsammlung zu gewinnen.

Hierzu wurde die Nichtregierungsorganisation „Green Rachiine Association“ gegründet, deren Zusammensetzung aus Gemeinderäten, führenden Gemeindemitgliedern, einem Anwalt und Arzt, aber auch zwei Priester der Gemeinde, besteht. Diese Allianz soll auch den Betrieb des Wertstoffhofes unabhängig von politischen Mehrheiten sicherstellen.

„Bei aller Zuversicht der Beteiligten für das Projekt war klar, dass es im Libanon noch größere Probleme zu bewältigen gibt“, heißt es in dem Bericht weiter. Eine instabile Regierung, die herrschende Inflation, Arbeitslosigkeit oder schlechte Energieversorgung schränkten den Alltag der Menschen immer mehr ein. „Für die kleine Delegation aus Kißlegg war es kaum zu glauben, wie positiv die Grundstimmung dennoch war und das Leben so genommen wird, wie es kommt.“