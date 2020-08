Alkoholsünder flüchtet vor der Polizei

Ein 19-jähriger Autofahrer ist am späten Sonntagabend in Kißlegg vor einer Polizeistreife abgehauen, die ihn kontrollieren wollte. Der Grund war der Alkohol.

Den Gesetzeshütern fiel der VW des Betroffenen laut Bericht auf, als er aus Richtung Wengen über die Landesstraße 265 in Richtung Waltershofen fuhr. Die Streife fuhr dem jungen Mann hinterher und wollte ihn zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle anhalten. Als der 19-Jährige das Blaulicht und das Anhaltesignal erblickte, gab er augenblicklich Gas. Er raste mit 80 Stundenkilometer durch die 30er-Zone in der Kirchstraße und versuchte danach, seine Verfolger durch mehrfaches, von Driften begleitetes, Abbiegen abzuschütteln. Beim Abbiegen vom Tunibergweg in den Elchweg fand sein Fluchtversuch ein jähes Ende. Sein VW verlor beim temporeichen Linksabbiegen den Halt und der 19-Jährige die Kontrolle. Endstation war eine Begrenzungsmauer, gegen die der Volkswagen krachte.

Mit Totalschaden blieb der Wagen stehen. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Wie sich dann herausstellte, war der Mann alkoholisiert und mit mehr als 1,2 Promille Atemalkohol nicht mehr fahrtüchtig. Seinen Führerschein ist er jetzt los. Die Anzeige wegen des Verkehrsdelikts wird folgen.