Alkoholisierter Fahrzeuglenker prallt gegen Baum

Auf der K 7902 ist am frühen Sonntagmorgen zwischen Diepoldshofen und Kißlegg in einem Waldgebiet bei Hagwies ein 36-jähriger VW-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das teilt die Polizei mit. Der 36-Jährige suchte im Anschluss leicht verletzt zu Fuß das Weite. Da das Unfallfahrzeug erst gegen 6 Uhr von einer zufällig vorbeikommenden Rettungswagenbesatzung verlassen vorgefunden wurde, suchte eine Polizeistreife nach dem Fahrer und konnte diesen schließlich zuhause antreffen. Weil ein Alkoholtest einen Wert von über 0,3 Promille ergab, veranlassten die Beamten zwei Blutentnahmen in einem Krankenhaus. Den Führerschein des 36-Jährigen stellten sie sicher und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft an. Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in noch unbekannter Höhe, ein Abschleppunternehmen barg das Fahrzeugwrack.