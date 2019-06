Alarm in Kißlegg: Feuerwehr probt den Ernstfall

Mit der Alarmmeldung „Florian Kißlegg – es geht ins örtliche Klärwerk. Dort liegt ein Arbeiter bewusstlos im Eingangsbereich auf dem Boden. Laut Anruferin, die seine Tochter sein könnte, sei er mit dem Stapler gegen ein Gebäude gefahren, jetzt Austritt einer stinkenden, braunen Flüssigkeit“, hat die Übung für den Gefahrgutzug Allgäu begonnen, wie die Feuerwehr mitteilt.

Nachdem Feuerwehr und Johanniter den Klärwärters gerettet hatten, bestimmten die Chemiker des Gefahrstoffzuges die auslaufende Flüssigkeit als Eisen(III)-chlorid – eine ätzende Flüssigkeit, die bei der biologischen Abwasserreinigung als Flockungsmittel eingesetzt wird. Vereinfacht gesagt, bindet das Eisentrichlorid Verunreinigungen, so dass größere Flocken entstehen, die wiederum besser aus dem Wasser herauszufiltern sind. Feuerwehrleute in Chemikalienvollschutzanzügen dichteten die Rohrleitung ab und fingen den Stoff auf, wie es in der Mitteilung heißt.

Der Gefahrstoffzug Allgäu setzt sich aus Kräften der Feuerwehren aus Leutkirch, Isny, Bad Wurzach und Amtzell sowie der DRK-Bereitschaft Leutkirch zusammen. Ergänzt wird der Zug durch Chemiefachberater. Foto: Martin Waizenegger