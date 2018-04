Aktionswoche „Grünzeit“ ist in Kißlegg gestartet

Die Arbeiten am Moschee-Neubau an der Mengener Straße in Meßkirch schreiten voran. Nach den entsprechenden Vorbereitungen soll jetzt der Außenputz aufgebracht werden. Die Wohnung für den Imam, den Gemeindevorsteher, ist fast fertiggestellt. Der Imam soll bereits in etwa zwei Monaten einziehen. Bereits im vergangenen Jahr wurde die Kuppel aufgesetzt. Da die Arbeiten fast ausschließlich ehrenamtlich erledigt werden, können die Helfer vor allem nach ihrem normalen Feierabend, an Wochenenden und freien Tagen arbeiten.