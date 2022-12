Advents- und Weihnachtsfeier des VdK-Ortsverbands Kißlegg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vor kurzem fand die gut besuchte Advents- und Weihnachtsfeier des Ortsverbandes Kißlegg des VdK statt. Dazu konnte Vorstand Karl Sorg die Kreisvorsitzende Hannelore Sieling, ihren Stellvertreter Karl Siegfried Essig sowie Dr. Friedrich Rockhoff als Stellvertreter des Bürgermeisters und den Ehrenvorsitzenden des Ortsverbandes Kißlegg, Karl Hahn, begrüßen.

Wie Karl Sorg in seinen Begrüßungsworten erwähnte, hat der VdK-OV derzeit 180 Mitglieder. Ziel sei in naher Zukunft die Zahl „200“ zu erreichen. Hannelore Sieling berichtete aus dem Kreisverband, dass die angestrebte Zahl von 6000 Mitgliedern im Herbst erreicht worden sei. Der Kreisverband Ravensburg ist im Bezirk Hohenzollern angesiedelt und erzielt seit fünf Jahren die höchsten Zuwachsraten. Sie stellte fest, dass in wirtschaftlich schlechten Zeiten die Zahl der Mitglieder im VDK steige und auch die Zahl der Kündigungen rückläufig sei. Schlechte wirtschaftliche Zeiten erkenne man auch daran, dass gegenwärtig die Rechtsberatung komplett ausgelastet ist. Der VdK insgesamt ist auf den Einsatz der ehrenamtlich tätigen Mitglieder angewiesen. In diesem Zusammenhang lobte die gute Führung des Ortsverbandes durch Karl Sorg, der nahtlos an das Erbe seiner Vorgänger, Karl Hahn und Margret Wenzel, anknüpft.

Dr. Friedrich Rockhoff nannte in seiner Begrüßung die Zahl der Mitglieder im OV als erfreulich. „Der VdK Kißlegg ist ein Verein mit guter Führung“! Er wies nochmals ausdrücklich auf das Ehrenamt allgemein hin. „Würden morgen alle Ehrenamtliche streiken, käme es in Deutschland zu einem Systembruch. Ohne unsere vorbildliche Vereinsstruktur kämen wir in Deutschland nirgendwo hin“.

Untermalt wurde die Advents- und Weihnachtsfeier durch weihnachtliche Musik, vorgetragene Weihnachtsgedichte und gemeinsame gesungene Weihnachtslieder. Vorstand Karl Sorg konnte zum Schluss von einer harmonischen Feier sprechen und den Gästen besinnliche Weihnachten wünschen.