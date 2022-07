Adler ist kein Denkmal mehr: Kißlegger Heimatverein ist enttäuscht

Zur Geschichte des Adlers

Der einstige Gasthof Adler in Kißlegg hat eine bewegte Geschichte, in die Thomas Weiland, Vorsitzender des Museumsvereins D’Schellenberger, auch als Kißlegger Gemeindearchivar Einblick hat und diesen folgendermaßen teilt: Das Haus wurde nach heutigem Kenntnisstand von Hans Ulrich von Schellenberg am Ende des 16. Jahrhunderts, im Zuge der großen Erneuerung der Ortskerns nach dem ersten Brand erbaut, und zwar zunächst als Adelssitz für eine verwandte Familie der Schellenberger, dann für über ein halbes Jahrhundert bis 1704 als Amtshaus der Schellenbergischen Herrschaft.

Das Gebäude ist auf den ältesten Ortsansichten von Kißlegg (1650, 1699) deutlich erkennbar und hatte ursprünglich wie das alte Schloss einen Staffelgiebel. 1704 brannte das Haus „oben her“, wie es in den Akten heißt, ab und wurde dann mit neuer Bestimmung, als Gasthaus Adler, wieder auf den vorhandenen alten Keller und Mauerstock (EG) aufgebaut, als Fachwerkbau in Anlehnung an Entwürfe des Bregenzer Baumeisters Leonhard Albrecht.

Von hier aus wurde die Herrschaft Kißlegg regiert, das Gericht und die Landschaft der Herrschaft tagten hier, Besucher aus aller Welt speisten und wohnten in dem Gasthaus, Soldaten aus aller Welt im spanischen Erbfolgekrieg und in den napoleonischen Kriegen waren hier einquartiert.

Der Adlerwirt war der erste Bierbrauer in Kißlegg, und für die Landleute des südwestlichen Teil der Pfarrgemeinde war der Adler der sonntägliche Treffpunkt nach der Kirche. (Quelle: Heimatverein Kißlegg)