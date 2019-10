Achtgruppiger Inlusionskindergarten eingeweiht

Es ist vollbracht: Mit Festakt und Segnung wurde das „Kinderhaus Regenbogen“ endgültig eingeweiht. Beim Festakt am Freitag haben nicht nur Vertreter der drei Träger – Gemeinde, Kirchengemeinde und Körperbehindertenzentrum Oberschwaben (KBZO) – das Wort ergriffen, sondern auch der baden-württembergische Sozialminister Manfred Lucha (Grüne). Von der Öffentlichkeit besichtigt werden kann der neue Kindergarten an der Eugen-Bolz-Straße am Samstag zwischen 13 und 17 Uhr.

Spiritus Rector Härtel

Bei seinem Begrüßungsreigen hob Walter Kuon, gewählter Vorsitzender des Kirchengemeinderats, einen besonders hervor: Kißleggs ehemaligen katholischen Pfarrer Robert Härtel: „Ohne die anderen zurücksetzen zu wollen, kann man sagen, er ist der Spiritus Rector heute.“ Zusammen mit Härtel und Vertretern von bürgerlicher Gemeinde und KBZO hat Kuon die Konzeption und den Bau des neuen achtgruppigen inklusiven Kindergartens eingeleitet (die „SZ“ berichtete).

Nun war es an Härtels Nachfolger, Beda Hammer, das Gebäude zu segnen. Er ging dabei insbesondere auf den Namen des Kindergartens ein. „Schon lange bevor ihn sich andere gekapert haben, war der Regenbogen ein biblisches Symbol.“ Gott lasse „überall, wo wir sind“ seinen Bogen am Himmel leuchten, so Hammer.

„Ganz alltäglich miteinander spielen“

Margret Kehle, Diözesanrätin und Kißleggerin konnte sich ein bisschen aktuelle Kirchenpolitik nicht verkneifen: „Es sei nicht nur dieses Haus, sondern es seien Sie alle gesegnet. Ich darf das sagen, auch wenn ich nur eine Frau bin“, sagte die katholische Laienfunktionärin.

Ulrich Raichle vom KBZO betonte, was das wichtige an dem neuen Kindergarten sei: „Kinder mit und ohne Behinderung sollen hier ganz alltäglich miteinander spielen und lernen können.“

Minister Lucha wusste den anwesenden Kißleggern in seiner Rede zu schmeicheln: „Kißlegg ist seit vielen Jahren ein vitaler Ort der Begegnung.“ Damit nicht genug: „Das ist ein Grund, warum Kißlegg eine jünger werdende Fast-Stadt ist und viele junge Menschen hierher ziehen wollen.“ Das Kinderhaus Regenbogen passe da gut hin. „Orte wie dieser sind ein Scheck auf die Zukunft und auch ein Symbol für Zusammenhalt und gegen Ausgrenzung.“

Dem stimmte Bürgermeister Dieter Krattenmacher zu: „Bei uns ist es selbstverständlich, dass behinderte und nicht behinderte Töchter und Söhne einer Familie gemeinsam Feste feiern, gemeinsam Einkaufen gehen, zur Fasnet und und und – alles getragen von gegenseitigem Respekt.“ Der neue Kindergarten sichere das über Generationen hinweg.