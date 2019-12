Abgefahrene Reifen: 20 000 Euro Schaden

Schaden in Höhe von etwa 20 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 14.15 Uhr auf der A 96 in Fahrtrichtung Lindau zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Wangen-Nord ereignet hat.

Polizeiangaben zufolge war der 53-jährige Fahrer eines Porsches auf der Autobahn bei regennasser Fahrbahn mit abgefahrenen Hinterreifen unterwegs und geriet wegen zu hoher Geschwindigkeit ins Schleudern, wodurch der Porsche gegen die Mittelleitplanke stieß. Trotz des Schadens war das Fahrzeug noch fahrbereit und konnte vom 53-Jährigen noch zum nächsten P+M-Parkplatz gesteuert werden.