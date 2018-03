Abenteuer Turnhalle geht in nächste Runde – erstmals auch für Erwachsene

Es ist schon fast zur Tradition geworden, dass in der zweiten Osterferienwoche die Turnhalle der Realschule in Kißlegg für die Kinder reserviert ist. Bereits zum dritten Mal veranstaltet die Abteilung Kinderturnen der SG 1865 Kißlegg ihre Turn- und Bewegungslandschaft für Kinder von 4 bis 14 Jahren. Am Dienstag, 3., und Mittwoch, 4. April, heißt es von 14 bis 17 Uhr Spiel, Spaß und Action in der Turnhalle. Kinder sollen sich mit Freude bewegen und dabei Spaß haben und Neues testen, teilt die Abteilung Kinderturnen mit. Genau nach diesem Motto werde die Turnhalle wieder in eine abwechslungsreiche Turngerätelandschaft verwandelt. Hangeln, klettern, hüpfen, rennen, springen – für alle bewegungsbegeisterten Kinder sei an diesem Nachmittag etwas dabei. Der Höhepunkt werde erneut die luftgefüllte Airtrack-Bahn sein. Diese konnte für die Veranstaltung vom Turngau Oberschwaben ausgeliehen werden. Für einen Unkostenbeitrag in Höhe von drei Euro (Zwei-Tages-Pass: Fünf Euro) kann den ganzen Nachmittag nach Lust und Laune getestet werden. Des Weiteren steht Kaffee und Kuchen bereit. Die Aufsichtspflicht liegt an beiden Veranstaltungstagen bei den Eltern. Da sich nicht nur Kinder bewegen sollen, wird dieses Jahr erstmals die Hallentüre auch für Erwachsene geöffnet. Am Ostermontag, 2. April, können sportbegeisterte Erwachsene von 16 bis 99 Jahren selbst ihr Können an den Geräten testen. Von 18 bis 21.30 Uhr steht der Parcours zur Verfügung. Foto: SG Kisslegg