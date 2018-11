900 Weihnachtspäckchen gehen an Kinder in Temeswar

Das Team um Alois Weiler aus Kißlegg sammelt seit 16 Jahren in Zusammenarbeit mit dem Ladies Circle Ravensburg in den Kindergärten und Schulen in der Region Weihnachtspäckchen für Kinder in Rumänien.

Ein Jahr nach dem Tod von Pater Berno Rupp wurde in Abstimmung mit der „Pater-Berno-Stiftung“ und Pater Martin vom Kloster in Temeswar der Transport dieser Päckchen durchgeführt. Die Notwendigkeit dieser Weihnachtspäckchen-Aktion habe Pater Martin vor Ort wieder eindringlich aufgezeigt, heißt es. Eine erneut gestiegene Anzahl von Hilferufen von Kindergärten und Schulen an das Kloster, vor allem außerhalb von Temeswar, könne nur zusammen mit anderen Organisationen aus diesem Bereich gemeistert werden. Denn trotz Arbeit seien dort Not und Armut tägliches zu sehen. Die geringen Löhne würden kaum zum Lebensunterhalt reichen, und so bleibe für viele nach wie vor ein Weihnachtsgeschenk unbezahlbar.

Die Päckchen wurden am 9. November entgegengenommen oder eingesammelt. Am 11. November wurden diese dann mit einer großen Anzahl weiterer Hilfspakete aus Meckenbeuren in den Transporter der „Pater-Berno-Stiftung“ sowie einen privat gesponserten Anhänger verladen. Die Fahrt startete um 22 Uhr. Gegen 17 Uhr traf das Team im Kloster St. Elisabeth in Temeswar ein, wo es von Pater Martin freudig erwartet wurde.

Spendenbereitschaft bleibt weiterhin groß

Mit Stolz habe das Team, bestehend aus Uli Flechner, Hans- Joachim Wachsmuth, Alois Weiler und Thomas Fischer, mitteilen können, dass fast die gleiche Anzahl an Päckchen wie im vergangenen Jahr im Transporter war. Da Pater Martin am Abend noch einen St. Martins Umzug organisiert hatte, wurde beschlossen, die Ladung erst am nächsten Morgen auszuladen. Zunächst bestaunte die Gruppe nach eigenen Angaben die vielen jungen Familien, die sich vor der Kirche zu diesem Umzug einfanden. Sie besichtigten Temeswar und sprachen bei einem Abendessen im Kloster konnten mit Pater Martin über die Situation vor Ort. Seine Kraft und Einstellung hätte allen ein gutes Gefühl für die Zukunft gegeben.

Freiwillige Helfer sortieren Päckchen

Am nächsten Tag lud das Team den Transporter aus und brachte die Päckchen in das neu renovierte Sortier- und Verteilzimmer im Kloster. Diese werden dort in den nächsten Tagen von freiwilligen Helfern durchgeschaut, sortiert und den einzelnen Kindergärten und Schulen zugeordnet. Das Sortieren ist laut Mitteilung notwendig, da es Päckchen mit mehr oder weniger Inhalt gebe, die auch unter diesen Umständen zu Neid und Eifersucht unter den Kindern führen können. Vor der Rückfahrt übergab Alois Weiler noch im Auftrag der Fasnetsgruppe „Wasemoos“ des Kirchenchors Hannober eine Geldspende für das Projekt „Frauenhaus in Temeswar“ an Pater Martin, der sich für alles bedankte. Anschließend ging es auf die Heimfahrt mit Halt in Budapest. Folgende Kindergärten und Schulen haben sich an der Aktion beteiligt: der Kindergarten und die Grundschule Fleischwangen, aus Ravensburg die Grund- und Realschule Klösterle, die Grundschulen Neuwiesen, Weststadt, Weissenau, die Grund- und Förderschule St. Christina, sowie die Kindergärten Gut Betha, St. Franziskus und die Kindertagesstätte St. Norbert aus Weingartshof, aus Eschach die Stefan-Rahl-Grundschule, aus Wangen die Grundschulen Bergerhöhe und Im Ebnet, aus Kißlegg die Grund- und Werkrealschule, die Realschule, der Naturkindergarten und die Eltern-Kind-Turnen Gruppe, sowie aus Oberteuringen die Teuringer-Tal-Schule.

Mit dabei waren auch der Kindergarten St. Maria aus Wolfegg/Rötenbach und der Kindergarten Mullewapp aus Vogt, der in diesem Jahr das elfte Mal mit vielen Päckchen an dieser Aktion teilnahm. Dazu kamen noch Privathaushalte, die ebenfalls Weihnachtstüten angeliefert hatten.