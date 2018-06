80-Jähriger wird bei Unfall schwer am Kopf verletzt

Ein Schwerverletzter und ein Sachschaden von insgesamt etwa 4500 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 14 Uhr auf der Kreisstraße 8025.

In Richtung Gebrazhofen fahrend, kam der 80 Jahre alter Fahrer eines Ford unmittelbar nach Waltershofen in einer Linkskurve plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und durchbrach den Holzzaun eines Anwesens auf einer Länge von zirka sechs Metern. Im angrenzenden Grundstück überschlug sich der Ford und kam nach rund 15 Metern in entgegengesetzter Richtung auf den Rädern zum Stehen.

Mit schweren Kopfverletzungen wurde der Senior mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen hinsichtlich seiner Fahrtauglichkeit dauern an, berichtet die Polizei.

Ein dem Rentner folgender Autofahrer gab an, dass dieser ihm vor dem Unfall bereits aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen war. So sei der 80-Jährige mehrfach auf die Gegenspur geraten.