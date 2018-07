70 Kißlegger Realschüler verabschiedet

Mit der „Ouvertüre 1812“ von Tschaikowskij eröffnete das Blasorchester der Realschule den Abschlussabend der Absolventen. Festlich gekleidet und mit Stolz feierten die Klassen 10 zusammen mit ihren Lehrern und Angehörigen diesen besonderen Anlass.

Nun würden den Absolventen viele Türen geöffnet, welche sie mit Mut und zuversicht durchschreiten sollten, legte Konrektor Martin Weishaupt den Schülern laut einer Pressemitteilung nahe. Nach der „Woodpeckers Parade“ übergab Realschulrektor Franz Biggel-Blaschko zusammen mit den Klassenlehrern Christina Baer, Tobias Dunst und Florian Westhäußer die Zeugnisse. Alle 70 Schüler des Abschlussjahrgangs hatten erfolgreich bestanden, der Gesamtnotendurchschnitt lag laut Schule bei 2,3. 13 Schülern bekamen einen Preis und 17 eine Belobigung. Den Preis der Jahrgangsbesten für die Traumnote 1,0 wurde dieses Schuljahr an Selina Stirm übergeben. Der weitere Weg führt die Schüler in unterschiedliche Richtungen: 27 beginnen mit einer Berufsausbildung, drei ein Freiwilliges Soziales Jahr und 50 tauschen lediglich den Schulhof und gehen auf weiterführende Gymnasien und Berufskollegs.

Aufgelockert wurde der Abend durch das laut Pressemitteilung kurzweilige Programm der 10. Klassen, hier ist vor allem das Gedicht der 10c besonders in Erinnerung geblieben, da es auf freundliche und ehrliche Weise über die Lehrer der Realschule zu berichten wusste. Bürgermeister Dieter Krattenmacher stellte das wichtige soziale und demokratische Engagement in der Gesellschaft in den Vordergrund. Dazu passend wurde an Pia Rothäusler, Corinna Stier und Raphael Notz der Sozialpreis der Schule verliehen.

Schülersprecher Adrian Müllerschön hielt zum Abschluss der Feier eine Rede, in der er betonte, wie schön die Schulzeit an der Realschule Kißlegg gewesen war und bedankte sich im Namen aller Entlassschüler für die tollen sechs Jahre. Mit dem Abschiedslied „An Tagen wie diesen“ klang die Feier aus.