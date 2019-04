64-jährige Frau gibt Schuss auf Nachbarhaus zu

Die 64-jährige Frau, die in der Nacht auf Samstag, 30. März, in einem Kißlegger Teilort auf ein Nachbarhaus geschossen hat, hat den Schuss zugegeben. Laut Polizei dauern die Ermittlungen des zuständigen Polizeipostens Vogt aber noch an. Das Motiv der Frau sei noch nicht klar.

Auch wo die laut Polizei offensichtlich verwirrte Frau die nicht registrierte Waffe herhatte, sei noch unklar. Der Ehemann der 64-Jährigen besitze registrierte Waffen. Allerdings habe die Frau nicht mit einer dieser Waffen auf das Nachbarhaus geschossen, erklärt ein Polizeisprecher auf SZ-Anfrage. Die Polizei werde Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und Sachbeschädigung erstatten.

In der Nacht auf 30. März hatte eine Bewohnerin einen Schuss gehört. Sie stellte laut Mitteilung der Polizei am folgenden Vormittag dann ein Loch in einem Fensterrahmen fest. Teile des Projektils seien später von Kriminalbeamten gefunden und sichergestellt worden.

Frau in Klinik gebracht

Nachdem der Gefahrenbereich abgesperrt war, hatte eine Streifenwagenbesatzung am frühen Nachmittag des 30. März die Tatverdächtige beim Verlassen des Hauses vorläufig festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Gebäudes fanden die Polizeibeamten ein nicht registriertes Gewehr sowie ein Luftgewehr und entsprechende Munition. Die 64-Jährige wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht, wo sie sich laut Polizei immer noch befindet.