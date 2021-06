44-Jähriger bei Unfall auf der A 96 bei Wangen schwer verletzt

Ein schwerverletzter Autofahrer und rund 25 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Mittwochmorgen auf der A 96 ereignet hat. Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit verlor laut Polizei ein 44-jähriger Mann, der Richtung Lindau unterwegs war, gegen 4.20 Uhr auf nasser Fahrbahn bei einem Überholvorgang die Kontrolle über sein Auto. Er touchierte einen auf der rechten Fahrspur fahrenden Lastwagen und wurde daraufhin mehrmals zwischen Mittelleitplanke und Lastwagen hin und her geschleudert. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Während an Lastwagen, dessen Fahrer unverletzt blieb, Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro entstand, wird dieser am Fahrzeug des 44-Jährigen auf rund 15 000 Euro beziffert.