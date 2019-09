44-Jähriger stürzt aus sechs Meter Höhe

Bei Arbeiten an einem Haus in Zaisenhofen ist am Mittwoch gegen 17.15 Uhr ein 44-jähriger Mann aus sechs Metern Höhe von einem Gerüst in die Tiefe gestürzt. Wie die Polizei weiter mitteilt, fing ein Sonnensegel, welches in einer Höhe von rund zwei Metern gespannt war, den Sturz des Mannes etwas ab. Mit dem Rettungshubschrauber wurde der 44-Jährige in ein Krankenhaus geflogen. Nach Angaben einer Ärztin wurde er leicht verletzt. Warum es zum Sturz kam, ist laut Polizei noch Gegenstand der Ermittlungen.