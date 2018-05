Mit mehr als 1,3 Promille ist ein 40-Jähriger mit seinem Kleinbus unterwegs gewesen. Laut Polizeibericht haben ihn Beamte des Verkehrskommissariats am Donnerstag gegen 20 Uhr in der Wangener Straße in Kißlegg kontrolliert.

Diese veranlassten bei dem alkoholisierten Fahrer die Entnahme einer Blutprobe, beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und untersagten seine Weiterfahrt. Er hat sich nun wegen einer Trunkenheitsfahrt zu verantworten.