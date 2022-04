30-jähriges Jubiläum der Städte-Partnerschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der diesjährigen Hauptversammlung der Deutsch-Italienischen-Gesellschaft begrüßte der 1. Vorsitzende Alois Weiler die Ehrenmitglieder, Mitglieder sowie Vertreter der Vorstandschaft des DFGK. Als Vertretung für die Gemeinde war Dieter Krattenmacher anwesend. Es wurde den verstorbenen Vereinsmitgliedern des letzten Jahres gedacht.

Den Berichten von Schriftführerin Carmen Cristante und Kassenverwalterin Hannelore Schmidt folgte die einstimmige Entlastung der Vorstandschaft. Diese wurde wie jedes Jahr von Herrn Kleiser durchgeführt.

Im Anschluss standen Wahlen für den 2. Vorsitz, die Schriftführung und den Beisitz an. Thilo Cristante (2. Vorsitzender), Carmen Cristante (Schriftführerin) und Monika Mader (Beisitz) stellen sich nochmals für zwei Jahre zur Verfügung. Die Wiederwahl erfolgte einstimmig.

Alois Weiler bedankte sich herzlich beim Team der Vorstandschaft für ihren Einsatz und berichtete noch, dass der Verein neun Mitglieder gewinnen konnte. In diesem Jahr sind wieder einige Veranstaltungen geplant. Bereits an Pfingsten findet mit jugendlichen der SG Kisslegg und Fontacalcio ein Fußballturnier in Fontanellato statt.

Außerdem wurden die Termine für beliebte Treffen wie dem Spaghetti-Essen und dem Sommerfest, sowie die Teilnahme am Weihnachtsmarkt bekanntgegeben. Vom 16. bis zum 18. September findet in Fontanellato das 30-jährige Jubiläum der Partnerschaft statt. Ob alles wie geplant durchgeführt werden kann, hängt von der aktuellen Corona-Lage ab. Weitere Informationen dazu, sowie über unser Vereinsleben gibt es unter www.dig-kisslegg.de.