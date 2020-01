29-jährige Autofahrerin missachtet Vorfahrt

Eine Autofahrerin ist am Mittwochnachmittag an der Kreuzung der St.-Anna-Straße und der Schloßstraße in Kißlegg mit einem Kleinbus zusammengestoßen. Dabei entstand laut Polizeibericht ein Schaden von rund 9000 Euro. Die 29 Jahre alte Fahrerin eines Mercedes wollte nach rechts in die Schlossstraße einfahren. Dabei nahm sie dem 52 Jahre alten Fahrer des Kleinbusses, der die Schloßstraße entlangfuhr, die Vorfahrt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.