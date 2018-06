25 Menschen setzen Zeichen für den Frieden

Mit Liedern, Wortbeiträgen und einem Duzend weißer Tauben ist vor dem Neuen Schloss in Kißlegg eine Mahnwache für den Frieden abgehalten worden.

„Ich freue mich, dass doch noch ein paar gekommen sind“, sagte Reinhard Gumz eingangs zu den rund 25 Interessierten. Zusammen mit seiner Frau Brigitte Girbig hat er die Friedensmahnwache organisiert. Denn – da ist sich das Paar einig: „Wir wollen inneren und äußeren Frieden für die ganze Welt.“

Für den musikalischen Rahmen sorgte am Montagabend die Neukircher Sängerin Jutta König mit eigenen Melodien und Texten. „Wir sind zum Lieben gemacht“, hieß ihr erstes Lied. Der Text soll, wie sie sagt, dafür sorgen „angesichts des weltweiten Westrüstens einfach mal das Ego runterzufahren und das Herz zu öffnen.“

Brigitte Girbig zitierte in ihrer Ansprache Mahatma Gandhi: „Es gibt keinen Weg zum Frieden. Friede ist der Weg.“ Besondere Bedeutung schreibt sie dem „inneren Frieden“ zu. Diesen solle jeder in sich selbst entdecken. Symbolisch in die Welt getragen wurde der Friede von weißen Tauben, die in den Himmel geschickt wurden.

Zuvor wurde von Jutta König und den Besuchern gemeinsam das Lied „Kleine weiße Friedenstaube“ der Bundesverdienstkreuzträgerin Erika Mertke gesungen: „Kleine weiße Friedenstaube, fliege übers Land; allen Menschen, großen, kleinen, bist du wohlbekannt. Fliege übers große Wasser, über Berg und Tal; bringe allen Menschen Frieden, grüß sie tausendmal. Und wir wünschen für die Reise Freuede und viel Glück; kleine weiße Friedenstaube, komm recht bald zurück.“ (pama)