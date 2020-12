21-Jähriger verstößt gegen Waffengesetz

Ein 21-Jähriger hat sich am Dienstag kurz nach Mitternacht geweigert, einen Zug der Deutschen Bahn an der Endstation am Kißlegger Bahnhof zu verlassen. Daher bat der Zugführer die Polizei um Hilfe. Laut Polizeibericht wollte der junge Mann den Beamten weder seinen Ausweis aushändigen, noch den Zug verlassen. Da er zudem ein Messer mitführte, legten ihm die Polizisten Handschließen an. Dagegen wehrte sich der 21-Jährige heftig. Weil der Tatverdächtige nicht nur das Messer, sondern auch mehrere messerähnliche Gegenstände mitführte, wird er sowohl wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz als auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.