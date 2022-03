19-Jähriger überschlägt sich mit dem Auto zwischen Arnach und Immenried

Schwere Verletzungen hat ein Autofahrer davongetragen, der sich am Mittwoch gegen 13.30 Uhr mit seinem Wagen neben der Landesstraße zwischen Arnach und Immenried überschlagen hat.

Der 19-jährige Mitsubishi-Fahrer kam nach Polizeiangaben während seiner Fahrt nach Immenried auf das rechte Bankett und steuerte so stark gegen, dass er mit seinem Auto links von der Straße abkam. Dabei überschlug sich sein Auto und kam auf dem Dach zum Liegen. Den verletzten 19-Jährigen brachte ein Rettungshubschrauber nach dem Unfall in ein Krankenhaus. Am Mitsubishi entstand Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden.