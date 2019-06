19-Jähriger wird in Imbiss mit Messer angegriffen

Nachdem ein 19-Jähriger am Dienstagabend in der Kißlegger Herrenstraße mit einem Messer verletzt wurde, sucht die Polizei nun Gäste eines Restaurants, die etwas gesehen haben könnten. Der Beschuldigte sitzt in Untersuchungshaft.

Der Haftrichter des Amtsgerichts Ravensburg erließ noch am Mittwochnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg gegen den 29-jährigen Beschuldigten einen Haftbefehl. Der 29-Jährige wurde anschließend in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft genommen.

Mehr entdecken: Prozess um tödliche Messerattacke in Pfullendorf beginnt

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeipostens Vogt beobachteten Gäste einer Gaststätte in der Herrenstraße den Ablauf der Tat in einem gegenüberliegenden Imbiss. Das Opfer des Messerangriffs ist Mitarbeiter des Imbisses und flüchtete nach dem Messerangriff über die Straße in diese Gaststätte. Einige Gäste des Lokals hielten sich zu diesem Zeitpunkt vor dem Gebäude auf und müssten auf den Vorfall aufmerksam geworden sein. Ebenso war es den vor dem Lokal stehenden Gästen laut Polizei möglich, den Tatverdächtigen vor dem Übergriff im Bereich eines nahegelegenen Hinterhofs zu beobachten, wo der Wagen des Opfers beschädigt wurde.

Nach der Festnahme des Tatverdächtigen räumte dieser gegenüber der Polizei ein, das Opfer mit dem Messer angegriffen und dessen Auto beschädigt zu haben. Das Tatmesser habe er im Bereich des Tatortes weggeworfen.

Personen, die die Tat beobachteten und hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Vogt, unter Telefon 07529 / 97156-0, zu melden. Wichtig wäre insbesondere die Klärung des Verbleibs des Tatmessers als Spurenträger und Beweismittel, heißt es von der Polizei.

Nach ersten Informationen der Polizei nach der Tat sei das Motiv ein schon länger währender persönlicher Streit zwischen Täter und Opfer, die sich kennen. Der Täter ging demnach wortlos auf das Opfer zu und stach es ins Bein. Der Beschuldigte war zunächst nicht an seinem Wohnort anzutreffen gewesen, wurde aber dann in Untersuchungshaft genommen.

Kriminalstatistik 2018 nach Landkreisen