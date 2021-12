18-Jähriger fährt in Kißlegg womöglich unter Drogeneinfluss

Wegen des Verdachts der Drogenfahrt ermittelt die Verkehrspolizei Kißlegg aktuell gegen einen 18-jährigen Fahranfänger.

Wie die Polizei mitteilt, waren den Beamten während einer Verkehrskontrolle am Sonntag in Zaisenhofen drogentypische Ausfallerscheinungen aufgefallen, weshalb der Fahrer in einem Klinikum eine Blutprobe abgeben musste. Sollte diese den Verdacht der Beamten bestätigen, muss der 18-Jährige mit einer Anzeige, Punkten im Verkehrssünderregister sowie einem Fahrverbot und einem Bußgeld rechnen.