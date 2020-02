18-Jähriger schlägert und beleidigt Polizei

Ein 18-Jähriger ist am Samstagnachmittag in Kißlegg gleich zweimal mit der Polizei aneinandergeraten. Der junge Mann war laut Pressemitteilung gegen 16.45 Uhr einer Passantin aufgefallen, als er zusammen mit einer Gruppe jüngerer Personen unterwegs war. Eine Streife sei an der Gruppe vorbeigefahren, ohne dass sich ein Grund für Beanstandungen ergab, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Dann jedoch lief der 18-Jährige aus der Gruppe auf die Straße und begann, beleidigende Äußerungen in Richtung der Beamten zu äußern, woraufhin seine Personalien aufgenommen wurden.

Kurze Zeit später fiel der junge Mann im Rahmen des Fasnetsumzugs erneut auf, als er an einer Schlägerei beteiligt war. Als ihn ein Unbeteiligter zurückhalten wollte, schlug der 18-Jährige diesem mit der Faust ins Gesicht, wodurch er ein Hämatom am linken Auge erlitt. Bei der Anzeigenaufnahme in dieser Sache wurden die eingesetzten Beamten von dem 18-Jährigen wiederum beleidigt. Gegen den Beschuldigten wurden Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Straftaten wie Beleidigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet.