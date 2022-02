14. Ausstellung des Fotoclub Kißlegg-Leutkirch im Neuen Schloss

Normalerweise im zweijährigen Turnus und das jetzt seit über 25 Jahren zeigt der Fotoclub Kißlegg-Leutkirch Fotoausstellungen im Neuen Schloss in Kißlegg. Diesmal allerdings mit einer Verschiebung wegen Corona um ein Jahr. Dafür feiert der Club dieses Jahr seinen 30. Geburtstag. Geöffnet ist die Jubiläumsausstellung an den Sonntagen, 6., 13. und 20. März, jeweils von 11 bis 17 Uhr. Die Vernissage ist am Sonntag, 6. März ab 11.15 Uhr. Die rund 70 Exponate in unterschiedlichen Formaten zeigen die persönlichen Sichtweisen der Autoren ohne Bindung an ein festes Thema. An den Nachmittagen sind ab 14 Uhr Multivisionsschauen von Mitgliedern des Fotoclubs zu sehen, am 6. und 13. März „Fotoreise nach Milos“, „Dänemark“ und „Alle Wege führen nach Rom“. Am 20. März läuft eine ausführliche Schau über Island und eine überarbeitete Version des Klassikers „Bei uns daheim“. Wie gewohnt ist für die Ausstellung und die Bilderschauen der Eintritt frei.

Für die Besucher wird es wieder eine Umfrage nach dem persönlichen Lieblingsbild geben. Am Ende der Ausstellung werden sechs Gewinner ausgelost, die ihr gewähltes Lieblingsbild als Fotoposter erhalten. Informationen sind zeitnah vorab zu finden unter www.fckl.de.